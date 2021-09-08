Испания

Футболист высказался о своем переезде в Мадрид.

Полузащитник мадридского Реала Эдуардо Камавинга прокомментировал свой переход в новый клуб из Ренна.

"Я очень счастлив, это мечта, с тех пор как я был маленьким, я хотел играть за Мадрид. Меня не интересовали деньги. Я постараюсь дать этому клубу все. В тот момент, когда я узнал, что буду игроком Мадрида, я почувствовал себя очень счастливым. Я думал о своей семье, обо всех наших проблемах, и это огромная гордость быть тут.

Я должен показать тренеру, что я готов, много работаю, стараюсь играть и получать удовольствие от игры. Честно говоря, первый фактор — это не деньги, это удовольствие осуществить мечту, о которой я мечтал с детства. Когда я узнал, что могу подписать контракт с Мадридом, я подумал об этом.

Мои воспоминания о Реале? Лига чемпионов, Фигу, Зидан... Все великие игроки, которые были в Мадриде. Я постараюсь играть как можно быстрее, как можно быстрее влиться в коллектив. С моей семьей мы все продумали. Это лучший способ развиваться как игрок, сборная Франции снова вызовет меня, если я буду играть на уровне", — сказал Камавинга.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.