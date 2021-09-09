Экс-функционер "сине-гранатовых" поделился мнением о Рональде Кумане.
Патрик Клюйверт, getty images
09 сентября 2021, 23:57
Бывший нападающий Барселоны Патрик Клюйверт, который ранее занимал пост главы молодежного департамента "сине-гранатовых", высказался о нынешнем главном тренере каталонского гранда Рональде Кумане.
"Думаю, что президент Барселоны [Жоан Лапорта] доверяет Куману. Если бы Рональд ушел с поста тренера, то это стало бы очень четким ответом. Куман – это лучший тренер для Барселоны", — приводит слова Клюйверта-старшего Mundo Deportivo.
Напомним, после трех туров Барселона занимает четвертую строчку в турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе семь набранных очков. Такое же количество пунктов у лидирующей тройки: Реала, Валенсии и Севильи.
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