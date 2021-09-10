Испания

Французский форвард высказался о своем возвращении на Ванда Метрополитано.

Атлетико Мадрид накануне презентовал нападающего Антуана Гризманна, который был арендован у Барселоны в последний день трансферного окна с возможным правом выкупа.

30-летний француз, выступавший за "матрасников" в период с 2014 по 2019 год, поделился своими эмоциями от возвращения на Ванда Метрополитано.

"Раньше у меня были хорошие взаимоотношения с болельщиками Атлетико, и я хочу вернуть их. По мне все будет видно.

Буду доказывать все действиями, а не словами. Я вернулся, чтобы отдавать за Атлетико все свои силы. Уверен, всем нам это пойдет на пользу", — приводит слова Гризманна GFFN.

Ранее сообщалось, что Барселона сэкономила дополнительно 20 миллионов евро на уходе Антуана Гризманна в Атлетико.