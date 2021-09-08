Испания

Французский форвард вернулся "домой".

Арендованный на сезон-2021/22 у Барселоны Антуан Гризманн присоединился к команде, за которую выступал с 2014-го по 2019 годы — сообщил официальный сайт "матрасников".

После подписания контракта 30-летний француз провел первую тренировку с новыми товарищами по команде.

Гризманн провел 98 матчей (41 гол) за национальную сборную Франции и выступал за Реал Сосьедад (201 матч во всех турнирах, 52 гола), Атлетико (257, 133) и Барселону (102, 35).