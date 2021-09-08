Французский форвард вернулся "домой".
Антуан Гризманн, фото ФК Атлетико
08 сентября 2021, 17:55
Арендованный на сезон-2021/22 у Барселоны Антуан Гризманн присоединился к команде, за которую выступал с 2014-го по 2019 годы — сообщил официальный сайт "матрасников".
После подписания контракта 30-летний француз провел первую тренировку с новыми товарищами по команде.
Гризманн провел 98 матчей (41 гол) за национальную сборную Франции и выступал за Реал Сосьедад (201 матч во всех турнирах, 52 гола), Атлетико (257, 133) и Барселону (102, 35).