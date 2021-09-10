Испания

Наставник каталонцев Рональд Куман доволен подписанием форварда.

Накануне каталонская Барселона официально представила форварда сборной Нидерландов Люка де Йонга, который перебрался в стан "сине-гранатовых" из Севильи.

Наставник Барселоны Рональд Куман прокомментировал данный трансфер, заявив, что Де Йонг намного опаснее Неймара в завершающей стадии атаки.

"В центре Люк опаснее Неймара. У Барселоны не было атакующего игрока такого типа, как де Йонг. Думаю, такой форвард должен быть у любой команды. Я уже в прошлом году говорил клубу о том, что де Йонга стоит подписать.

Мне просто хотелось иметь возможность использовать разных нападающих. Если в матче требуется такой парень, как Люк, то он будет играть.Мы потеряли Антуана Гризманна в последний день трансферного окна, у нас осталось всего три форварда.

Впервые мы с Люком вышли на связь 8 августа. До того момента я часто задавался вопросом о том, почему у Барселоны нет такого нападающего", — цитирует Кумана Mundo Deportivo

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет подписать Усмана Дембеле свободным агентом.