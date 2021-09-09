Испания

Нападающий сборной Нидерландов официально стал игроком Барселоны.

Лишь спустя неделю с небольшим после официального оформления трансфера нападающего Люка де Йонга из Севильи, Барселона смогла представить своего новичка.

Люк не сомневается в том, что сможет закрепиться в клубе, поскольку у него есть качества, которыми не обладают другие форварды Барселоны.

31-летний де Йонг провел 38 матчей (8 голов) за национальную сборную Нидерландов и выступал за Де Граафсхап (19 матчей во всех турнирах, 3 гола), Твенте (121, 59), Боруссию М (45, 8), Ньюкасл (12, 0), ПСВ (204, 112), Севилью (94, 19).