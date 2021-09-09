Италия

Туринцы следят за ситуацией вокруг вингера.

Ювентус рассматривает варианты усиления атакующей линии уже в следующее летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб следит за происходящим вокруг вингера Барселоны Усмана Дембеле.

Контракт француза с "сине-гранатовыми" истекает летом 2022 года, но он не торопится подписывать новое соглашение.

Туринцы надеются воспользоваться такой ситуацией и заполучить Усмана Дембеле.

В прошлом сезоне француз провел за каталонцев 30 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что Барселона угрожает Усману Дембеле ради продления контракта.