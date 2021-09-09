Туринцы следят за ситуацией вокруг вингера.
Усман Дембеле, фото getty images
09 сентября 2021, 20:59
Ювентус рассматривает варианты усиления атакующей линии уже в следующее летнее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб следит за происходящим вокруг вингера Барселоны Усмана Дембеле.
Контракт француза с "сине-гранатовыми" истекает летом 2022 года, но он не торопится подписывать новое соглашение.
Туринцы надеются воспользоваться такой ситуацией и заполучить Усмана Дембеле.
В прошлом сезоне француз провел за каталонцев 30 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что Барселона угрожает Усману Дембеле ради продления контракта.