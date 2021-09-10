Испания

У ивуарийского полузащитника есть проблемы с продлением контракта с итальянским клубом.

Контракт одного из ключевых футболистов нынешнего состава итальянского Милана, полузащитника Франка Кессье постепенно подходит ко своему концу, однако клубу так и не удается достичь с ним соглашения о продлении отношений.

Поскольку в переговорах с представителями футболиста наблюдаются явные сложности из-за размера заработной платы, запрашиваемого игроком, то "россонери" параллельным курсом раздумывают над вариантом его продажи в последний из возможных временных слотов — зимнее трансферное окно.

Примечательно, что пусть и по серьезно сниженной от предполагаемой порталом Transfermarkt цены, ивуарийского футболиста хочет заполучить мадридский Атлетико.

Предложение со стороны "матрасников" составляет 18 млн евро, в добавок к которым испанский коллектив готов отправить своего полузащитника Эктора Эрреру.

Стоит отметить, что конкуренцию Атлетико в вопросе подписания Кессье могут составить английский Манчестер Сити и французский Пари Сен-Жермен.