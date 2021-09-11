Испания

Полузащитник Лестера может сменить клубную прописку уже следующим летом.

До завершения контракта полузащитника английского Лестера Юри Тилеманса остается всего два года, поэтому клубы-претенденты на его трансфер постепенно начинают проявлять осторожный интерес в адрес его персоны.

Так, немногим ранее Football.ua сообщал о том, что Манчестер Юнайтед приступил к наблюдению за состоянием бельгийского исполнителя, а теперь уже испанская пресса располагает информацией о заинтересованности в данном игроке со стороны каталонской Барселоны и мадридского Реала.

Ожидается, что "лисы" попросят за своего игрока около 60 млн евро отступных, несмотря на то, что сам 24-летний исполнитель поставил переговоры о возможном продлении контракта на паузу.

Напомним, что Юри выступает за Лестер на постоянной основе с 2019-го года, после полугодичного периода аренды из французского Монако, который завершился его подписанием за 45 млн евро.

В новом сезоне он успел отыграть уже четыре матча, забив при этом один гол.