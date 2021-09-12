Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В рамках четвертого тура испанской Ла Лиги Эспаньол принимал на своем поле действующего чемпиона страны — мадридский Атлетико.

С приближением финального свистка казалось, что поединок завершится вничью со счетом 1:1, однако на девятой компенсированной ко второму тайму минуте Тома Лемар забил гол и вырвал для "матрасников" непростую победу.

Обзор матча:

Эспаньол — Атлетико 1:2

Голы: Де Томас, 40 - Карраско, 79, Лемар, 90+9

Эспаньол: Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Калеро (Recasens, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 75), Дардер, Морланес (Морон, 58), Мелендо (Баре, 58), де Томас (Димата, 83), Эмбарба.

Атлетико: Облак, Триппьер (Лемар, 46), Савич, Фелипе, Эрмосо (Кондогбиа, 46), Карраско, Коке, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 71), Гризманн (Жоау Феликс, 58), Корреа (Лоди, 46).

Предупреждения: Эрмосо, Кондогбиа.