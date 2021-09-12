Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В рамках четвертого тура чемпионата Испании Осасуна в на своем поле с разгромным счетом уступила Валенсии (1:4).

"Летучие мыши" отправили в ворота соперника три мяча во второй половине игры, чем предрешили исход встречи.

Обзор матча:

Осасуна — Валенсия 1:4

Голы: Монкайола, 8 — Гомес, 26, Эрнандес, 50, Гедеш, 55, Альдерете, 73

Осасуна: Эррера, Видаль, Эрнандес, Давид Гарсия, Санчес (Хосе Анхель, 82), Ибаньес (Роберто Торрес, 58), Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 82), Брашанац, Торро (Чими Авила, 58), Монкайола, Кике Гарсия (Онтиверос, 82).

Валенсия: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете (Диакаби, 83), Гайя (Дуро, 46), Солер (Муса, 87), Гильямон, Черышев (Фулькье, 45), Васс, Гедеш (Маркос Андре, 87), Макси Гомес.

Предупреждения: Солер, Торро, Давид Гарсия, Эррера, Альдерете, Монкайола.