Испания

Форвард каталонской Барселоны рискует выбить на долгий срок.

Датский нападающий каталонской Барселоны Мартин Брайтвейт, после ухода Лионеля Месси, имеет возможность стать одним из ключевых футболистов в линии атаки "блаугранас".

Однако, в эти планы 30-летнего футболиста рискует вмешаться травма колена, которая изначально была оценена медперсоналом клуба как незначительная, но уже в по прибытию в лагерь национальной команды для проведения матчей сентябрьского цикла квалификации на чемпионат мира-2022, врачи сборной Дании диагностировали у исполнителя прогрессирующее повреждение, поэтому отстранили его от игры.

Как итог, Брайтвейт вернулся в свой клуб, где прошел более глубокое обследование, результаты которого будут опубликованы уже в ближайшее время.

Как удалось узнать испанскому изданию Marca из своих источников внутри "блаугранас", решение по срокам восстановления Брайтвейта будет принято в ближайшие 24 часа, однако оно может нести далеко не самый обнадеживающий характер.

Четыре месяца восстановления — именно столько прогнозируют медики игроку каталонцев, согласно данным местных СМИ.