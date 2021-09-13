Испания

Испанец сам хочет продлить контракт с каталонцами.

Каталонская Барселоне работает над продлением контракта с испанским полузащитником Ансу Фати.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, именно испанский футболист стал инициатором переговоров о новом соглашении. Никаких официальных данных о сроках нового контракта и финансовых условиях контракта не сообщается.

Напомним, Фати получил десятый номер после уходе Лионеля Месси во французский ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Фати не поможет каталонской Барселоне в матчах с Баварией и Атлетико.