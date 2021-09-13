Хетафе в рамках поединка четвертого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Эльче и уступил со счетом 0:1.

Единственным голом в игре отметился Лукас Перес — нападающий поразил ворота соперника в середине второго тайма.

Хетафе — Эльче 0:1
Гол: Перес, 69

Хетафе: Сория — Суарес, Джене, Оливера (Поведа, 73), Куэнка — Янкто, Максимович, Арамбарри (Тимор, 32), Аленья (Сильва, 73) -  Мата (Витоло, 60), Унал (Сандро Рамирес, 60).

Эльче: Касилья — Паласиос, Бигас (Роко, 58), Верду, Диего Гонсалес, Мохика — Марконе, Фидель,  Маскарель (Гумбау, 73), Гути, Бенедетто (Каррильо, 73) -  Бойе (Лукас Перес, 58).

Предупреждения: Суарес? Рамирес — Верду, Маскарель, Паласиос