Судьбу поединка решил гол экс-форварда Динамо Лукаса Переса.
Хетафе - Эльче, getty images
13 сентября 2021, 22:57
Хетафе в рамках поединка четвертого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Эльче и уступил со счетом 0:1.
Единственным голом в игре отметился Лукас Перес — нападающий поразил ворота соперника в середине второго тайма.
Хетафе — Эльче 0:1
Гол: Перес, 69
Хетафе: Сория — Суарес, Джене, Оливера (Поведа, 73), Куэнка — Янкто, Максимович, Арамбарри (Тимор, 32), Аленья (Сильва, 73) - Мата (Витоло, 60), Унал (Сандро Рамирес, 60).
Эльче: Касилья — Паласиос, Бигас (Роко, 58), Верду, Диего Гонсалес, Мохика — Марконе, Фидель, Маскарель (Гумбау, 73), Гути, Бенедетто (Каррильо, 73) - Бойе (Лукас Перес, 58).
Предупреждения: Суарес? Рамирес — Верду, Маскарель, Паласиос