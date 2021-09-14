Поединок Ла Лаги завершился победой гостей.
Гранада - Бетис, getty images
14 сентября 2021, 00:59
Бетис в рамках поединка четвертого тура чемпионата Испании отправился в гости к Гранаде и добился победы.
"Бетикос" открыли счет в концовке первой половины игры усилиями Родри, но Гранада восстановила паритет в середине второго тайма.
Казалось, что так матч и закончится, но Каналес вывел Бетис вперед под занавес игры.
Гранада — Бетис 1:2
Голы: Суарес, 66 — Родри, 45+2, Каналес, 89
Гранада: Луиш Машимиану — Арьяс, Херман Санчес (Абрам, 59), Дуарте, Нева — Гоналон, Монторо, Мончу, Соро (Бакка, 59) — Мачис (Рочина, 64), Суарес.
Бетис: Руй Силва — Бельерин, Руис, Бартра (Песселья, 14), Морено — Вильям Карвальо (Каналес, 64), Родригес, Родри (Хоакин, 73) — Тельо, Фекир (Камараса, 64), Иглесиас (Виллиан Жозе, 46).
Предупреждения: Гоналон — Иглесиас, Фекир