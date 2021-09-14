Испания

Поединок Ла Лаги завершился победой гостей.

Бетис в рамках поединка четвертого тура чемпионата Испании отправился в гости к Гранаде и добился победы.

"Бетикос" открыли счет в концовке первой половины игры усилиями Родри, но Гранада восстановила паритет в середине второго тайма.

Казалось, что так матч и закончится, но Каналес вывел Бетис вперед под занавес игры.

Гранада — Бетис 1:2

Голы: Суарес, 66 — Родри, 45+2, Каналес, 89

Гранада: Луиш Машимиану — Арьяс, Херман Санчес (Абрам, 59), Дуарте, Нева — Гоналон, Монторо, Мончу, Соро (Бакка, 59) — Мачис (Рочина, 64), Суарес.

Бетис: Руй Силва — Бельерин, Руис, Бартра (Песселья, 14), Морено — Вильям Карвальо (Каналес, 64), Родригес, Родри (Хоакин, 73) — Тельо, Фекир (Камараса, 64), Иглесиас (Виллиан Жозе, 46).

Предупреждения: Гоналон — Иглесиас, Фекир