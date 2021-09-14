Испания

Валлийский полузащитник "сливочных" пропустит ближайшие матчи своей команды.

Валлийский полузащитник мадридского Реала Гарет Бэйл пропустил матч испанской Примеры против Сельты из-за повреждения.

Однако, как сообщает издание Marca, травма полузащитника оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее.

По данным источника, Бэйл получил повреждения подколенного сухожилия. После обследования выяснилось, что травма носит серьезный характер.

Никаких предварительных дат возвращения валлийца на футбольное поле не сообщается, однако, источник отмечает, что полузащитник точно пропустит несколько ближайших матчей сливочных.

Стоит отметить, Реал возглавляет таблицу Ла Лиги после четырех туров, набрав 10 турнирных пунктов после четырех сыгранных матчей, опережая Валенсию и Атлетико по дополнительным показателям.