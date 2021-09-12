Испания

Стала известна заявка мадридского клуба на предстоящий матч Ла Лиги.

Пресс-служба мадридского Реала в своем твиттере опубликовала заявку на предстоящий матч четвертого тура испанской Ла Лиги против Сельты.

В списке названных игроков главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти оказались восстановившийся после травмы Лука Модрич и Эден Азар, а также новичок команды Эдуардо Камавинга.

Также стоит отметить, что в заявке отсутствует валлийский вингер Гарет Бэйл. По информации AS, у валлийца проблемы с задней поверхностью правого бедра, из-за чего он досрочно покинул тренировочное занятие накануне матча.

Напомним, матч Реал — Сельта состоится сегодня, 12 сентября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.