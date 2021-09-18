Испания

Известный рефери получил заслуженную награду.

В сезоне-2019/20 процедуру награждения лучшего представителя футбольной Фемиды в Испании было принято решение отложить на фоне пандемии COVID-19, однако со временем награда таки нашла своих заслуженных героев.

Технический комитет Королевской Федерации футбола Испании вручил почетную премию Хосе Марии Санчесу Мартинесу, а также его помощнику Альфонсо Баэна Эспехе, после чего сразу же принялся подводить итоги прошлого футбольного года.

В аналогичной номинации в сезоне-2020/21 сильнейшим арбитром Испании, по мнению организаторов премии, был признан Антонио Матеу Лаос, вместе с его помощником Пау Себрианом Девисом.

Президент комитета арбитров Карлос Веласко Карбальо вручил награды этим двум рефери, а также отметил их коллег в более низких по рангу турнирах страны.

Отметим, что в 2021-м году Лаос был выбран в качестве главного арбитра на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между Манчестер Сити и Челси (0:1), что стало одной из главных, на данный момент, вех в карьере 44 летнего рефери.

Посмотреть за работой лучшего арбитра прошлого сезона в Испании можно будет во время матча пятого тура Ла Лиги между Реалом Сосьедад и андалузской Севильей уже в эти выходные, 19 сентября, начало в 17:15 по киевскому времени.