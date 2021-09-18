Испания

Отношения между наставником и президентом каталонского клуба вызывают определенные вопросы.

Недавнее поражение от мюнхенской Баварии в рамках Лиги чемпионов УЕФА (0:3) запустило новую волну критики в адрес главного тренера каталонской Барселоны Рональда Кумана, а члены совета директоров клуба уже потребовали его отставки.

В то же самое время, президент "блаугранас" Жоан Лапорта предпочитает придерживаться более сдержанной позиции, однако все равно устанавливает ультиматум для нидерландского специалиста, в случае нарушения которого последний будет смещен с занимаемой должности.

В отношения между руководством Барселоны и Рональдом Куманом точно не добавляет надежности свежий документальный фильм, транслируемый на нидерландском телевидении "Força Koeman", который посвящен периоду работы наставника в стане "сине-гранатовых".

В картине упоминается следующая фраза Кумана: "Президент есть президент, и он пришел в клуб для того, чтобы принимать решения. Я уже сказал ему, что, если я буду недостаточно хорош для Барселоны, пусть он сам мне об этом скажет, и мы сразу закончим эту историю.

Однако, не надо оставлять меня в подвешенном состоянии, отправляясь искать другие варианты, пока я еще работаю в клубе".

В данном контексте нидерландец делает отсылку к разговорам с Жоаном Лапортой в один из предыдущих критических моментов в их отношениях, когда руководитель клуба всерьез намеревался найти замену главному тренеру.

Как продолжение темы, режиссеры решили добавить слова агента Кумана, Роба Янсена, которые могут в результате серьезно повлиять уже на современный уровень доверия между наставником и президентом клуба.

"Желание отправить Кумана в отставку было безумным поступком президента. Сумасшедший. С тех пор я не разговаривал с Лапортой, но, к счастью, вокруг него нашлись люди, которые поспособствовали тому, чтобы Рональд остался на своем посту.

Потом, президент выходит на публику, и заявляет, что они с Куманом — близкие друзья, и что они будут продолжать сотрудничество во что бы то ни стало. Лицемерие высшей степени — вот, что это такое", — констатировал в фильме представитель нидерландского наставника.

Напомним, что перед матчем против Баварии Рональд Куман заявлял, что его команда сейчас находится в хорошей форме.