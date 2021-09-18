Стороны согласовали условия нового соглашения до лета 2024 года.
Серхи Роберто. Фото Getty Images
18 сентября 2021, 10:15
Руководство каталонской Барселоны продлит контракт с полузащитником Серхи Роберто, несмотря на изначальный отказ испанца.
Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter, клубу удалось договорится с футболистом о новом контракте.
По данным источника, новое соглашение между сторонами будет подписано до лета 2024 года. Никаких данных о финансовых деталях потенциального соглашения не сообщается.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за каталонцев четыре матча за каталонцев, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.
Ранее Барселона заявила о многомиллионных убытках по итогам сезона-2020/2021.