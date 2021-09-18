Испания

Стороны согласовали условия нового соглашения до лета 2024 года.

Руководство каталонской Барселоны продлит контракт с полузащитником Серхи Роберто, несмотря на изначальный отказ испанца.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter, клубу удалось договорится с футболистом о новом контракте.

По данным источника, новое соглашение между сторонами будет подписано до лета 2024 года. Никаких данных о финансовых деталях потенциального соглашения не сообщается.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за каталонцев четыре матча за каталонцев, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.

Ранее Барселона заявила о многомиллионных убытках по итогам сезона-2020/2021.