Испанский футболист не принял предложение "сине-гранатовых".
Серхи Роберто, getty images
09 сентября 2021, 19:59
Барселона пытается сохранить одного из своих воспитанников — 29-летнего Серхи Роберто, но пока не может договориться.
Как сообщает Mundo Deportivo, испанский полузащитник отклонил предложение "сине-гранатовых" о новом контракте.
В прошлом сезоне Серхи Роберто отыграл 20 матчей на клубном уровне, в которых отметился голом и двумя ассистами. Его контракт с "сине-гранатовыми" действителен до лета 2022 года.
Напомним, что ранее Барселона нацелилась на Эймерика Ляпорта и хотела включить в сделку Серхи Роберто.