Испания

Испанский футболист не принял предложение "сине-гранатовых".

Барселона пытается сохранить одного из своих воспитанников — 29-летнего Серхи Роберто, но пока не может договориться.

Как сообщает Mundo Deportivo, испанский полузащитник отклонил предложение "сине-гранатовых" о новом контракте.

В прошлом сезоне Серхи Роберто отыграл 20 матчей на клубном уровне, в которых отметился голом и двумя ассистами. Его контракт с "сине-гранатовыми" действителен до лета 2022 года.

Напомним, что ранее Барселона нацелилась на Эймерика Ляпорта и хотела включить в сделку Серхи Роберто.