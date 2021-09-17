Испания

За прошедшую кампанию каталонский клуб потерял 481 миллион евро.

Барселона на своем официальном сайте сообщила о том, что за последний сезон клуб понес убытки в размере 481 миллион евро.

Также совет директоров одобрил бюджет клуба на нынешний сезон, который составляет 765 млн евро, но для дальнейших процедур нужно получить одобрение на Ассамблее делегатов.

6 октября в клубе будет проведена полная проверка всех финансовых дел, после чего руководство примет решение о дальнейших планах по достижению финансовой стабильности "блаугранас".

Напомним, минувшим летом Барселона рассталась со многими игроками, в том числе со своим капитаном Лионелем Месси, который перебрался в ПСЖ. Также многие футболисты клуба пошли на снижение зарплат, чтобы помочь клубу в сложное финансовое время.

Ранее сообщалось, что члены совета директоров Барселоны потребовали отправить главного тренера команды Рональда Кумана в отставку.