Испания

Аргентинец рассказал о своей карьере в Мадриде.

Бывший нападающий Реала Гонсало Игуаин рассказал о конкуренции, когда он выступал за "королевский клуб".

"С Каримом Бензема у нас была здоровая конкуренция, нужно было выкладываться на все сто процентов.

В тот год, когда в Реал перешел Криштиану Роналду, он забил 27 голов, а я 26. В следующее трансферное окно Реал купил Кака и Бензема. Тогда я подумал о том, сколько же я должен забивать за сезон?".

"Карим перешел, и благодаря этому трансферу я смог показать лучшую версию себя. Ему конкуренция также помогла выйти на пик. Бензема – потрясающий нападающий", — сказал Игуаин.

Игуаин выступал за Реал с 2007 по 2013 год. За это время он сыграл 190 матчей, в которых забил 107 голов.

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