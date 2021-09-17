Северная Америка

Футболист намерен взять творческий отпуск.

Бывший нападающий Реала, Ювентуса и Милана Гонсало Игуаин заявил, что намерен взять паузу в карьере после того, как его контракт с Интером Майами закончится.

"У меня остался один год в моем контракте с Интером Майами, по окончанию контракта я возьму творческий отпуск, сделаю перерыв в футболе и всем остальном".

Также Игуаин сообщил, что не рассматривает возможность возвращения в сборную Аргентины. Отметим, что форварду на данный момент 33 года.

Напомним, что форвард перебрался в Интер Майами в сентябре 2020 года на правах свободного агента. С тех пор в МЛС он провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.

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