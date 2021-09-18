Испания

Состоялся очередной поединок пятого тура испанской Ла Лиги.

Эльче в поединке пятого тура испанской Ла Лиги на своем поле расписало мировую с приехавшим в гости Леванте. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 33-й минуте, когда результативным ударом отметился бывший форвард львовских Карпат и киевского Динамо Лукас Перес. Однако в начале второго тайма равновесие в счете восстановил Хосе Луис Моралес.

После пяти игр у Эльче шесть очков и 10-я строчка в турнирной таблице Ла Лиги, а у Леванте четыре балла и 14-е место.

Эльче — Леванте 1:1

Голы: Перес, 33 — Моралес, 55.

Эльче: Касилья — Роко (Барраган, 77), Верду, Гонсалес — Сапата, Гути, Маскарель (Марконе, 86), Моренте (Милья, 61), Мохика — Бенедетто (Пасторе, 61), Перес (Карильо, 77).

Леванте: Карденас — Постиго (Мустафи, 81), Дуарте, Везу — Сон, Пепелу (Радоя, 70), Мальса (Робер, 81), Мартинес, Клерк — Моралес (Рохер, 77), Алькон (Кантеро, 70).

Предупреждения: Маскарель, Верду — Мартинес, Везу.