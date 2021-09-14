Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка чемпионата Испании.

Эльче в рамках поединка четвертого тура испанской Ла Лиги в гостях одержал минимальную победу над Хетафе со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке был забит в середине второго тайма, а его автором стал бывший форвард львовских Карпат и киевского Динамо Лукас Перес.

Обзор матча: