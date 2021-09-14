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Хетафе — Эльче, Getty Images
14 сентября 2021, 06:26
Эльче в рамках поединка четвертого тура испанской Ла Лиги в гостях одержал минимальную победу над Хетафе со счетом 1:0.
Единственный гол в поединке был забит в середине второго тайма, а его автором стал бывший форвард львовских Карпат и киевского Динамо Лукас Перес.
Обзор матча:
Хетафе — Эльче 0:1
Гол: Перес, 69
Хетафе: Сория — Суарес, Джене, Оливера (Поведа, 73), Куэнка — Янкто, Максимович, Арамбарри (Тимор, 32), Аленья (Сильва, 73) - Мата (Витоло, 60), Унал (Сандро Рамирес, 60).
Эльче: Касилья — Паласиос, Бигас (Роко, 58), Верду, Диего Гонсалес, Мохика — Марконе, Фидель, Маскарель (Гумбау, 73), Гути, Бенедетто (Каррильо, 73) - Бойе (Лукас Перес, 58).
Предупреждения: Суарес, Рамирес — Верду, Маскарель, Паласиос