Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча пятого тура Ла Лиги между Валенсией и мадридским Реалом.

В пятом туре испанской Ла Лиги одним из самых жарких противостояний станет матч между Валенсией и мадридским Реалом.

Валенсия — Реал Мадрид

Воскресенье, 19 сентября, 22:00. Месталья, Валенсия. Главный арбитр встречи — Пабло Гонсалес Фуэртес.

Прошлый сезон Валенсия закончила на неутешительном 13-м месте, а новая кампания началась с трех побед над Хетафе (1:0), Алавесом (3:0) и Осасуной (4:1), а также ничьи с Гранадой (1:1). Пока у них 10 очков и третье место в турнирной таблице за мадридским Реалом и Атлетико, у которого на один балл больше с пятью играми за спиной.

Как мы видим у нового наставника "летучих мышей" Хосе Бордаласа выдался удачный старт, но соперники, мягко говоря, были не из кандидатов за чемпионский титул и даже не из еврокубковой зоны. Сейчас же Валенсию ждет серьезное испытание в виде мадридского Реала. В прошлом сезоне они уже обыграли "сливочных" и они добыли две победы в последних пяти матчах, так что шансы на успех будут и это точно.

Реал начал кампанию с трех побед над Алавесом (4:1), Бетисом (1:0) и Сельтой (5:2), а также результативной ничьи против Леванте в гостях (3:3). Затем был обыгран чемпион Италии — миланский Интер (1:0) в Лиге чемпионов благодаря голу в исполнении Родриго, который вырвал победу для "сливочных" на последней минуте встречи.

Команда Карло Анчелотти не выигрывала на Месталье с января 2018 года, но сейчас "сливочные" на хорошем ходу и они запросто могут переломить эту серию удачным результатом. Тем более, мотивацию мадридскому клубу подкинул один из претендентов на титул — Атлетико, который уже потерял очки в матче против Атлетика.

Если говорить о кадровой ситуации, то у Валенсии из-за травм игру пропустят защитник Кристиано Пиччини и полузащитник Денис Черышев, а вот вратарь Кристиан Риверо вернулся в обойму. У "сливочных" вне игры из-за травм остаются защитник Марсело, полузащитники Тони Кроос, Дани Себальос и вингер Гарет Бэйл, выбывший на пару месяцев. Также под вопросом физическое состояние защитника Ферлана Менди.

Что касается личных встреч, то история противостояний между Валенсией и Реалом насчитывает 205 поединков, из которых "сливочные" выиграли 106, а "летучие мыши" — 57. По статистике забитых мячей перевес у мадридцев со счетом 381:259.