Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В матче четвертого тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле принимал Милан и упустил победу, ведя по ходу игры.

Туринцы довольно быстро открыли счет усилиями Альваро Мораты — уже на четвертой минуте поединка. Тем не менее, гости нашли в себе силы и отыгрались ближе к концу встречи — 1:1.

Обзор матча:

Ювентус – Милан – 1:1

Голы: Мората, 4 – Ребич, 76.

Ювентус: Щесны – Данило, Кьеллини, Бонуччи, Сандро – Куадрадо (Кьеза, 72), Бентанкур, Локателли, Рабьо – Дибала (Кулусевски, 79), Мората (Кин, 66).

Милан: Меньян – Томори, Кьер (Калулу, 36), Романьоли, Эрнандес – Тонали, Кессье (Беннасер, 64) – Салемакерс (Флоренци, 63), Диас (Мальдини, 90+2), Леау – Ребич.

Предупреждения: Дибала (65) – Тонали (65).