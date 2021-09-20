Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Ювентус - Милан, getty images
20 сентября 2021, 01:30
В матче четвертого тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле принимал Милан и упустил победу, ведя по ходу игры.
Туринцы довольно быстро открыли счет усилиями Альваро Мораты — уже на четвертой минуте поединка. Тем не менее, гости нашли в себе силы и отыгрались ближе к концу встречи — 1:1.
Обзор матча:
Ювентус – Милан – 1:1
Голы: Мората, 4 – Ребич, 76.
Ювентус: Щесны – Данило, Кьеллини, Бонуччи, Сандро – Куадрадо (Кьеза, 72), Бентанкур, Локателли, Рабьо – Дибала (Кулусевски, 79), Мората (Кин, 66).
Милан: Меньян – Томори, Кьер (Калулу, 36), Романьоли, Эрнандес – Тонали, Кессье (Беннасер, 64) – Салемакерс (Флоренци, 63), Диас (Мальдини, 90+2), Леау – Ребич.
Предупреждения: Дибала (65) – Тонали (65).