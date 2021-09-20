Испанец почувствовал дискомфорт в икроножной мышце правой ноги.
Даниэль Карвахаль. Фото Getty Images
20 сентября 2021, 14:30
Мадридский Реал одержал волевую победу над Валенсией в рамках матча пятого тура испанской Примеры.
"Сливочные" по ходу матча с Валенсией потеряли ключевого защитника — испанца Даниэля Карвахаля, который покинул поле из-за травмы.
Как сообщает издание AS, защитник почувствовал дискомфорт в икроножной мышце правой ноги. О сроках восстановления испанца будет известно после обследования.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Валенсия — Реал.
Ранее сообщалось, что наставник "сливочных" Карло Анчелотти провел 800-й матч в топ-5 лигах Европы.