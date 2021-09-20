Испания

Больше всего матчей он провел с Миланом в итальянской Серии А.

Мадридский Реал в матче пятого тура испанской Ла Лиги одержал минимальную победу над Валенсией (2:1).

По информации пресс-службы "сливочных", эта игра стала 800-й в высших лигах Европы для главного тренера команды Карло Анчелотти. С мадридским Реалом эта была 81-я игра для итальянского специалиста.

До этого он работал с Пармой (68 игр), Ювентусом (84), Миланом (283), Наполи (53), Челси (76), Эвертоном (58), ПСЖ (57) и Баварией (40).

После пяти туров Реал возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 13 очков, опережая Атлетико на два балла.

Ранее сообщалось, что Реал повторил клубный рекорд по матчам без поражений на выезде.