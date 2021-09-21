Испания

Football.ua подводит итоги пятого тура Ла Лиги.

Примера продолжает радовать нас своими перипетиями. Отчетный тур получился полным, в отличии от предыдущего, а в дело вступили Барселона, Севилья и Вильярреал. Правда, уж "подводникам" такая новость точно не по вкусу.

Атлетико едва не уступил Атлетику

"Матрасники" продолжают несколько буксовать вот уже второй тур. Нет, 4 очка из 6 возможных – это не трагедия и не провал, но вот по качеству возникают кое-какие вопросы. В прошлый матчдэй испытали огромные проблемы в гостях у Эспаньола, сейчас едва не уступили практически своим тезкам из Атлетика. Да-да, именно так и было, ведь команда Марселино Гарсии Тораля была куда ближе к итоговому триумфу.

Облак – Савич, Хименес, Эрмосо – Триппьер (Кунья, 77), Льоренте, Кондогбия (Э. Эррера, 55), де Пауль, Лоди (Карраско, 55) – Корреа (Фелиш, 60), Гризманн (Суарес, 55)

В целом игра получилась достаточно закрытой с обеих сторон, особенно в этом плане "порадовал" первый тайм, в котором хоть какую-то остроту можно пересчитать по пальцам одной руки. Из наиболее реальных моментов вспоминается разве что опасный удар Антуана Гризманна в считанных метрах от ближнего угла из пределов штрафной, и…все. Причем этот выстрел случился аж на первой минуте!

Все веселье началось во втором тайме, ну как веселье, хотя бы какая-то динамика. Несколько смелее стал выглядеть Атлетик, организовывавший куда более осмысленные подходы к воротам Яна Облака. Любопытно, что обе команды разжились аж двумя ударами в створ, оба у "кольчонерос", но моменты "львов" были гораздо острее, пусть в итоговом протоколе это и не было отражено.

Если не считать несколько шальное попадание в штангу от Маркоса Льоренте, то имеем следующее. На 49 минуте Иньяки Уильямс вываливался практически на свидание со словенским вратарем, но умудрился отправить мяч мимо ворот, а в компенсированное ко второй сорокапятиминутке время, уже после глупого удаления Жоау Фелиша, безумным образом смазал Вильялибре, с зоны правого инсайда в гордом одиночестве запустив сферу по воробьям. Очень неоднозначная игра в исполнении подопечных "Чоло" Симеоне.

Драма на Месталье в двух актах

Валидольно выступил и Реал, едва унесший ноги из Валенсии. Карло Анчелотти решил несколько скорректировать свою привычную расстановку 4-3-3, выставив 4-4-1-1 с несколько любопытной защитой, и полузащитой с фактически тремя "опорниками".

Куртуа – Карвахаль (Лукас Васкес, 26), Милитао, Алаба, Начо – Вальверде (Иско, 78), Каземиро (Камавинга, 67), Модрич (Родриго, 68), Винисиус – Азар (Йович, 78) – Бензема

Первые 45 минут прошли в спокойном темпе. К этому в исполнении Реала мы уже успели несколько привыкнуть в этом сезоне. "Сливочные" частенько включаются в игру по максимуму лишь после перерыва, прибавляя с каждой минутой и атакой.

Скорее, Валенсия Хосе Бордаласа была ближе к голу в первом тайме, чем соперник. Вспоминаем едва не назначенный пенальти и сэйв Тибо Куртуа после плотного удара головой под перекладину в исполнении Габриэля Паулисты.

Реал стал несколько поддавливать хозяев незадолго перед голом Уго Дуро, четко щелкнувшего по нижнему правому углу, но никак не мог конвертировать это давление во что-то стоящее, разве что, Мамардашвили не позволил отличиться Винисиусу.

Бразилец все же сумел в очередной раз сделать свое дело!

"Летучие мыши" то ли по причине несколько минутной потери концентрации, то ли по причине банальной усталости позволили Мадриду перевернуть все с ног на голову буквально за пару минут. Связка Винисиус/Бензема оформила оба взятия ворот, по разу отметившись в качестве ассистента и автора забитого мяча. Какое-то безумие!

Барселона вновь потеряла очки

Разгромное поражение от Баварии (0:3) на прошлой неделе наверняка немного пошатнуло психологическое состояние "сине-гранатовых", однако оптимизма добавлял финальный понедельничный слот, позволивший Барсе несколько восстановиться физически и морально. Правда, и соперник там был далеко не сахарный.

Тер Штеген – Дест, Эрик Гарсия, Араухо, А. Бальде (Мингеса, 42) – С. Роберто (Люк де Йонг, 46), Бускетс (Пуч, 74), Фрэнки де Йонг – Демир (Пике, 75), Депай, Коутиньо (Гави, 60)

Стартовый состав Барселоны на встречу с Гранадой несколько удивил. На газон Камп Ноу вышло достаточно много резервистов, либо молодых игроков, коих в нынешней команде предостаточно, как, например, "кантенарос" Алехандро Бальде или Юсуф Демир.

Справились ли молодые парни с возложенным на них высоким доверием? Хм, сложный вопрос. Скорее, нет, чем да. Быстрый гол "насридов" спутал хозяева абсолютно все кадры, так что тут уже было не до доверия молодым и фокусировки на их способностях, так как Рональду Куману пришлось каким-то образом спасать матч.

В эпизоде с забитым голом Фрэнки де Йонг как следует не накрыл португальца Домингоса Дуарте, поразившего ворота с легким рикошетом от ноги Серхио Бускетса.

Пропущенный гол подобно чашечке кофе с самого утра взбодрил "кулес", принявшихся планомерно наращивать давление у ворот Луиша Максимиану. Было и попадание в каркас, и целых пять сэйвов в исполнении португальского кипера Гранады, многие из которых были невероятно опасны.

Особенно старался Рональд Араухо, который в итоге был вознагражден забитым голом после подачи с углового. Уругвайца можно с полной уверенностью называть лучшим игроком встречи на обе команды. Смотрите. 5 ударов по воротам, 94% точных передач, 1 успешная обводка, 10 (!) выигранных единоборств. Какие-то безумные цифры для игрока его амплуа, по ударам он так и вовсе превзошел даже Мемфиса Депая, у которого было четыре выстрела! С такой игрой парень может вскоре забронировать за собой место в основном составе на долгие годы, но не будем торопиться с выводами.

Барселона по-прежнему далека от стабильности, а практически безупречная игра конкурентов может уже к экватору Ла Лиги отсеять ее из числа претендентов на золотые медали по итогам сезона.

Коротко об остальных:

- Сельта продолжает закапываться в торф нижней половины таблицы. Одно очко после пяти туров совсем не тот результат, которого ожидали от галисийцев, едва не заскочивших в еврокубки в прошлом сезоне. Уж с Кадисом от нее точно ожидали победы, но "желтая субмарина" дважды сумела торпедировать корабль подопечных Эдуардо Коудета. Голы Лосано и Эспино были забиты после стандартов – пенальти и углового, Санти Мина сократил разрыв в счете, поймав мяч на отскоке, но додавить соперника "кельтам" не удалось, хотя шансов было предостаточно. Три попадания в каркас, два из которых на последних минутах, серьезная непруха!

- Размашистую победу над неуступчивым Хетафе одержал Райо. Все взгляды были устремлены, конечно же, на Радамеля Фалькао, дебютировавшего в составе "пчел" сразу с гола. Сие взятие ворот будет в одноименной рубрике ниже, а мы пока констатируем, что с Вальекано в этом сезоне точно не соскучишься. На данный момент в поединках с участием команды Андони Ираолы забивается в среднем 2,6 гола за игру, причем результаты достаточно полярные – от 0:3 с Севильей до 3:0 с Хетафе и Гранадой. Те, кто помнит развеселую банду Пако Хемеса точно довольны такой игрой команды.

- Леванте вновь обжегся на аутсайдере, на сей раз не удалось переиграть Эльче на его поле. Играть с грандами "лягушкам" однозначно попроще, ведь там у них есть возможность выбегать в кинжальные контратаки, а в поединках с закрытыми оппонентами, обороняющимися низким блоком, столько пространства у "летучих мышей" явно нет. Лукас Перес эффектным ударом открыл счет, а на 55 минуте Моралес и Ко воспользовались провалом в обороне хозяев.

- Осасуна разделалась на выезде с одним из борцов за выживание – Алавесом. Отметим грубейшую ошибку кипера Депортиво, обязанного вытаскивать не самый сильный удар головой от Давида Гарсии. Вскоре гости еще и пенальти реализовали, сделав задел, который позволил увезти три очка из логова соперника. Осасуна тем временем уже седьмая.

- Вильярреал в пятый раз сыграл вничью! "Подводники" заслуживали победы в этой встрече, настреляв суммарные 1,6 по xG, но поразить ворота Мальорки оказалось сложнее, чем ожидалось. Героем встречи можно смело назвать Маноло Рейну, совершившего три крутых сэйва после убойных ударов подопечных Унаи Эмери. Да уж, неужто "субмарину" настигла карма за встречу с мадридским Атлетико?

- Очень равный поединок выдали Севилья и Реал Сосьедад, но также, как и Вильярреал с Мальоркой, голов не забили. У обеих команд было поровну шансов, чтобы распечатать ворота друг друга, но просто невероятно хладнокровно и здорово действовали вратари. Особенно необходимо отметить Яссина Буну, потащившего пенальти от Микеля Оярсабаля, и в целом сделавшего ряд эффектных сэйвов.

- Бетис и Эспаньол выдали результативную ничью. "Огурцы" так и вовсе вынуждены были играть через два дня на третий, по причине участия в Лиге Европы, где они, к слову, в роскошном матче обыграли Селтик (4:3). Эмоций хватало и в отчетной игре, правда, ментальным победителем из этого противостояния вышли все же "попугайчики". На 16 минуте Алейш Видаль расстрелял ворота после прострела с фланга, затем после проникающего паса в штрафную Серхио Каналеса отличился экс-форвард Реала из Сан-Себастьяна Виллиан Жозе, а в добавленное к первому тайму время Набиль Фекир технично закатил мяч в дальний угол. На 74 минуте севильцы остались в меньшинстве после удаления Германа Пессельи за фол на Видале, и в полном составе "перикитос" удалось дожать оппонента на самой последней минут компенсированного времени, когда сетку расстрелял Леандро Кабрера.

Интересные факты:

- Сельта набрала лишь одно очко после пяти первых туров Ла Лиги. Худший результат галисийцев на этом этапе соревнований за всю историю с сезона-1982/83, когда они вылетели во второй дивизион.

- Сумасшедший Иньяки Уильямс из Атлетика провел 200-ый матч Примеры кряду, став вторым игроком по этому показателю после Джона Андони Ларраньяги (202).

- Антуан Гризманн не сумел отличиться голом за Атлетико, нанеся 17 ударов по воротам. Это его худший результат за "кольчонерос" с сезона-2016/17.

- Жоау Фелиш впервые в своей профессиональной карьере на топ-уровне был удален с поля, а также стал вторым самым молодым игроком после Ренана Лоди по этому досадному показателю. 21 год 312 дней против 21 года 132 дней.

- На данный момент только Монпелье и Ливерпуль забили больше голов со стандартных положений, чем Осасуна (три пенальти и два угловых).

- Диего Карлос заработал десять пенальти для соперников, начиная с сезона-2019/20. Больше, чем любой другой игрок из топ-5 чемпионатов после того, как бразилец перебрался в Севилью.

- На данный момент мадридский Реал не проигрывает в 22 матчах чемпионата Испании подряд, что является лучшим показателем из всех участников Примеры. Кроме того, "сливочные" вскоре могут превзойти свое же достижение при Зинедине Зидане (28 игр без поражений).

- Тибо Куртуа отразил 14 из 16 ударов в створ его ворот с начала сезона, пропустив лишь дважды от Сельты в предыдущем туре.

- Хосе Бордалас не сумел обыграть Реал Мадрид в восьмой встрече против этого соперника (2 ничьих, 6 поражений). Хуже статистика у наставника Валенсии лишь с мадридским Атлетико (1 ничья и 7 поражений).

- Если королевский клуб не проиграет Эспаньолу на выезде 3 октября, то установит новый персональный рекорд по количеству матчей без поражений на чужих полях. Сейчас таковых 18, что является повторением их же достижения в 1997 и 2016 годах.

- Домингос Дуарте забил самый ранний гол соперников Барселоны на Камп Ноу (1 минута 28 секунд) после Фернандо Торреса в феврале 2005 года (00:37). Кроме того, португальский центрбек стал вторым игроком Гранады в этом веке, забивавшем и на легендарной каталонской арене, и на Сантьяго Барнабеу.

Лучший гол 5 тура:

Санти Мина (гол с лету по воротам Кадиса)

Премьерный гол Радамеля Фалькао в Райо Вальекано

Эффектное взятие ворот Лукаса Переса

Фэйл тура

Может Алавес бы и продержался против Осасуны, но если уж начинает чудить собственный вратарь, то пиши пропало. Антонио Сивера выдал ужасный ляп.

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