Испания

Наставник каталонского клуба подвел итоги поединку против Гранады.

Каталонская Барселона в рамках пятого тура испанской Ла Лиги во второй раз в сезоне потеряла очки, сыграв вничью против Гранады на своем поле (1:1).

По завершении поединка, главный тренер "блаугранас" Рональд Куман подвел итоги данного противостояния для своей команды.

"Мы сделали все для того, чтобы выиграть эту игру. Люди это видели, и точно не могут сказать, что мы не играли в футбол Барселоны. Я говорил раньше, и повторю сейчас — мы не Барселона восьмилетней давности.

У нас нет настолько хороших игроков на каждой из позиции, игроков с хорошей скоростью, с хорошим дриблингом. Я имею ввиду… Ладно, не хочу говорить ничего больше.

Люди не довольны, потому что мы не побеждаем. Однако, они видят, что мы отдаем все ради того, чтобы иметь хотя бы шанс на победу, поэтому я не уверен, что им не нравится то, как команда ведет себя на поле.

С Ансу Фати и Усманом Дембеле в строю все было бы куда проще. Они дают на нам глубину построения, что является прямым ключом к успеху. Но, если у нас нет возможности их использовать, то приходится искать другие выходы. Простите, если вы не понимаете моих решений, это моя ошибка", — подытожил нидерландский специалист.

В следующем туре каталонская Барселона сыграет в гостях против Кадиса.