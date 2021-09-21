Испания

Наставник Реала остался недоволен идеей Арсена Венгера.

Ранее, Football.ua приводил своим читателям фрагмент интервью бывшего футбольного тренера Арсена Венгера, который на данный момент занимает одну из организационных должностей в ФИФА, в котором французский специалист выразил мнение о том, что чемпионат мира должен проводиться с периодичностью раз в два года.

У данной идеи нашлись как поклонники, так и ярые противники, к числу которых, после интервью испанской прессе, можно отнести и главного тренера мадридского Реала Карло Анчелотти.

"Проводить чемпионат мира раз в два года? Давайте не останавливаться, и играть каждый год, чего уж там!

Расписание — достаточно серьезная проблема современного футбола, определенно надо что менять. По ходу сезона присутствуют матчи, в которых нет никакого смысла, поэтому ФИФА и УЕФА нужно обсудить этот момент.

На сегодняшний день, они далеки от единой позиции по этому вопросу, но явление на игроков растет с каждым новым днем", — подытожил итальянский специалист.

Напомним, что несколькими днями ранее мадридский Реал в гостях обыграл Валенсию (2:1), а свой следующий матч проведет против Мальорки дома, 22 сентября.