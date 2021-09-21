Испания

Голкипер признался, что каталонская команда довольна ничьей в таком поединке.

Каталонская Барселона спаслась от поражения в матча пятого тура испанской Ла Лиги против Гранады (1:1).

Немецкий голкипер "сине-гранатовых" Марк-Андре тер Штеген подвел итоги ничейного матча, рассказав, почему его команде не удалось добыть победу.

Обидно, конечно. По крайней мере, в конце мы смогли спасти ничью, а это уже что-то при такой игре. После первого момента соперника мы уже проигрывали, а это сложно. Они глубоко сели в оборону, тянули время. Это стоило нам игры.

В конце концов, я считаю, что ничья – это хороший результат. Мы остались со счетом 1:1, но чувствовали, что могли добиться большего.

Болельщики нам нужны больше чем когда-либо. Нам нужно объединиться сильнее чем когда-либо. Это непростая ситуация и для нас, и для них. Мы убеждены, что энергия молодых игроков поможет команде двигаться вперед", — приводит слова голкипера Mundo Deportivo.

Ранее о матче высказался наставник каталонцев Рональд Куман, ответив на вопрос о своем будущем.