Испания

Футболист установил конечный срок переговоров относительно продления контракта.

Контракт Марко Асенсио с мадридским Реалом истекает уже через два года, поэтому клуб совершает попытки продлить с ним соглашение уже на данном этапе, дабы в дальнейшем избежать конкуренции с другими клубами.

Однако, 25-летний футболист так и не получил для себя внятного объяснения относительно его роли под руководством Карло Анчелотти, поэтому предлагает руководству "бланкос" встречу по итогам текущей недели, за которую намерен более детально разобраться со своим текущим положением в клубе.

За пять матчей нового сезона Асенсио отыграл всего 95 минут, при этом будучи использованным итальянским специалистом в зоне центрального полузащитника.

После прибытия в клуб Эдуарда Камавинги, испанец сыграл лишь 11 минут, что дает понять его вторичную роль, на фоне более молодого исполнителя из Франции.

Даже повреждение Гарета Бэйла, которое в теории могло открыть путь для Марко на привычную для него позицию в линии атаки, не сыграло Асенсио на руку должным образом — Анчелотти использовал впереди Винисиуса, Азара и Родриго.

Стоит отметить, что испанская пресса утверждает, что в сложившейся ситуации Асенсио не обвиняет никого из руководства или тренерского штаба Реала, однако запрашивает прямой диалог с клубом и главным тренером, по итогам которого намерен сделать окончательный выбор относительно своего будущего в "галактикос".

На этой неделе у Реала запанированы игры дома против Мальорки и Вильярреала.