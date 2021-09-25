Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках седьмого раунда испанской Ла Лиги Алавес в домашних стенах с минимальным счетом переиграл Атлетико (1:0).

Уже в начале поединка счет был открыт. Рубен Дуарте подал с углового, а Виктор Лагуардия выпрыгнул выше защитников и переправил мяч в ворота Облака.

После гола Алавес закрылся на своей половине поля и раз за разом прерывал опасные атаки "матрасников". Атлетико лишь раз пробил в створ ворот Пачеко.

Алавес - Атлетико 1:0

Гол: Лагуардия, 4

Алавес: Пачеко, Агиррегабириа, Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте (Тачи, 79), Мойя (Пина, 79), Лум, Силла (Хоселу, 61), де ла Фуэнте (Пельистри, 61), Риоха (Сауль Гарсия, 87).

Атлетико: Облак, Триппьер (Корреа, 59), Савич, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 61), Карраско (Лоди, 59), Кондогбиа (Матеус Кунья, 59), де Пауль, Льоренте (Врсалько, 74), Суарес, Гризманн.

Предупреждения: Савич, Силла, Лум, Триппьер, Кондогбиа.