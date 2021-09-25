Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках седьмого тура испанской Ла Лиги Севилья в домашней игре одолела Эспаньол со счетом 2:0.

Счет в матче открыл на 13 минуте Эн-Несири после передачи от Хесуса Наваса. На 66 минуте Томас Делэйни оставил хозяев в меньшинстве, но это не помешало им забить и второй мяч. На 87 минуте Мир воспользовался передачей от Рекика и переиграл Лопеса.

Севилья - Эспаньол 2:0

Голы: Эн-Несири, 13, Мир, 87

Севилья: Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Фернандо, 56), Дилэйни, Жордан, Окампос (Рекик, 80), Сусо (Ламела, 56), Эн-Несири (Рафа Мир, 70).

Эспаньол: Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Мерида (Димата, 46), Дардер, Баре, Алеиш Видаль (Вадильо, 90), Эмбарба (Морон, 78), де Томас, У Лэй (Меламед, 57).

Предупреждения: Ракитич, Дилэйни, Ламела.

Удаление: Дилэйни.