Испания

Football.ua представляет анонс 7-го тура Ла Лига между Барселоной и Леванте.

Седьмой тур испанской Ла Лиги в своей воскресной части будет содержать поединок в Барселоне, где одноименный клуб попытается уйти от двухматчевой серии из ничейных результатов, а соперники совершат очередную попытку добыть первую победу в сезоне.

Барселона — Леванте

Воскресенье, 26 сентября, 17:15. Камп Ноу, Барселона. Исидро Диас де Мера (Даймьель) — главный арбитр встречи. Трансляция на медиасервисе Megogo.

Рональд Куман находится в предельно тяжелом положении, и с каждым новым туром настойчивость фанатов относительно вопроса об его увольнении лишь возрастает. Причина такому явлению достаточно проста — Барселона не побеждает уже три матча кряду во всех состязаниях, а не так давно еще и неудачно стартовала в Лиге чемпионов УЕФА домашним матчем против Баварии (0:3). И если после поединка против немецкого гранда вопросов было не так уж и много, то ничейные исходы встреч против Гранады и Кадиса заставили руководство на последних морально-волевых качествах воздерживаться от резкого решения. Поговаривают, что в раздевалке все равно довольно работой нидерландского специалиста, вот только непосредственно на поле этот настрой футболисты почему-то не переносят.

Соперником по предстоящему поединку для Барселоны станет Леванте, который в новом сезоне еще не побеждал, однако сумел раскатать несколько результативных ничьих против Реала, Кадиса, Райо Вальекано и Эльче (все, кроме мадридского клуба (3:3) — 1:1). Очевидно, что с таким багажом набранных баллов невозможно далеко оторваться от зоны вылета, однако в Ла Лиге имеются команды, чей старт сезона получился даже хуже, чем у команды Пако Лопеса. В целом, Барселону будет ожидать неприятный соперник, но "блаугранас" в своем текущем положении должны добывать очки из любого поединка.

История противостояний:

Всего матчей: 43 (30 побед Барселоны, 7 ничьих, 6 побед Леванте);

На поле Барселоны: 21 матч (20 побед Барселоны, 1 ничья);

Разница забитых и пропущенных голов: 128-51;

Самый результативный матч: победы Барселоны 8:1 (1943), 5:4 (1963), победа Леванте 5:4 (2018).