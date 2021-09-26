Испания

Финальный свисток зафиксировал гостевую победу Осасуны со счетом 2:3.

Завершился поединок седьмого тура испанской Ла Лиги, в котором Осасуна отправилась в гости к Мальорке.

Казалось, что победителя в данном противостоянии выявиться так и не удастся, а матч завершится со счетом 2:2, однако под самый занавес гол Мартинеса принес в актив Осасуны три набранных очка.

Мальорка — Осасуна 2:3

Голы: Дани Родригес, 11, Фер Ниньо, 45 — Хосе Анхель, 9, Иньиго Перес, 58, Мартинеса, 88

Мальорка: Грейф, Састре, Вальент, Оливан, Коста, Севилья (Руис де Галаррета, 88), Дани Родригес, Баба, Ли Кан Ин (Лаго Джуниор, 58), Ндиайе (Анхель Родригес, 88), Фер Ниньо (Пратс, 64).

Осасуна: Эррера, Аресо (Видаль, 83), Аридане (Унаи Гарсия, 70), Давид Гарсия, Хосе Анхель (Санчес, 81), Мартинес, Ойер Санхурхо, Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 71), Брашанац, Монкайола, Чими Авила (Кике Гарсия, 71).