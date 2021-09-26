Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках седьмого тура испанской Ла Лиги Барселона на Камп Ноу переиграла Леванте со счетом 3:0.

Первый тайм был полностью за "сине-гранатовыми". Мемфис Депай хладнокровно реализовал пенальти, 1:0.

Всего через восемь минут счет стал уже 2:0. Дест отдал отличный пас на Люка де Йонга, которому ничего не оставалось, кроме как переиграть Фернандеса.

Ну и на последних минутах каталонцы довели счет до разгрома. На 90+1 минуте Ансу Фати включил свою пушку и поразил ворота Леванте.

Барселона - Леванте 3:0

Голы: Депай, 6, Люк де Йонг, 14, Фати, 90+1

Барселона: тер Штеген, Мингеса (Араухо, 81), Пике, Эрик Гарсия, Дест (Лангле, 89), Бускетс, Нико Гонсалес, Гави (Демир, 81), Коутиньо (Пуч, 59), де Йонг (Фати, 81), Депай.

Леванте: Фернандес, Мирамон, Мустафи (Робер, 77), Постиго, Клерк, Мелеро, Радоя (Мартинес, 55), Пепелу (Вукчевич, 69), Де Фрутос (Кантеро, 69), Рохер Марти, Дани Гомес (Моралес, 55).

Предупреждения: Гави, Постиго, Пепелу, Клерк.