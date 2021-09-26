Испания

Вашему вниманию результаты двух завершившихся матчей чемпионата Испании.

Завершились два поединка седьмого тура испанской Ла Лиги, в одном из которых Райо Вальекано одержал уверенную победу над Кадисом со счетом 3:1.

Стоит отметить, что автором одного из голов в составе "великанов" стал Радамель Фалькао, который с момента переезда в Райо отметился в каждом из трех своих матчей.

Райо Вальекано — Кадис 3:1

Голы: Гарсия, 9, Фалькао, 44, Паласон, 87 — Ароян, 23

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Савельич (Мараш, 84), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Унаи Лопес (Комесанья, 64), Оскар Валентин (Сисс, 72), Трехо (Гвардиола, 84), Фалькао (Нтека, 64), Паласон.

Кадис: Ледесма, Акапо (Переа, 77), Кала, Ароян, Эспино, Арсамендия (Хименес, 46), Сальви Санчес, Йонссон (Собрино, 46), Аларкон, Бастида (Лосано, 67), Андоне (Негредо, 67).

В параллельном матче Реал Сосьедад минимально обыграл Эльче, а автором единственного гола стал Микель Оярсабаль.

Реал Сосьедад — Эльче 1:0

Гол: Оярсабаль, 81

Реал Сосьедад: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Муньос (Кристо Ромеро, 74), Янузай (Порту, 74), Мерино (Элустондо, 90), Субименди, Турриентес (Гевара, 84), Оярсабаль (Валера, 84), Лобете.

Эльче: Касилья, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика, Пьятти (Моренте, 77), Фидель (Пасторе, 87), Маскарель, Гути (Гумбау, 67), Бенедетто (Милья, 77), Лукас Перес (Каррильо, 67).