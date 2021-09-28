Испания

Состоялся заключительный матч седьмого тура испанского чемпионата.

В заключительном матче седьмого тура испанской Ла Лиги Сельта на своем поле минимально обыграла Гранаду со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в добавленное арбитром время ко второму тайму, когда на 94-й минуте результативным ударом отметился Денис Суарес.

Сельта могла и раньше открыть счет в матче, но на 73-й минуте Яго Аспас не реализовал пенальти.

После семи туров у Сельты семь очков и 13-е место в Примере, а у Гранады три балла и 18-я строчка.

Сельта — Гранада 1:0

Гол: Суарес, 90+4.

Сельта: Дитуро — Мальо, Араухо (Йокушлу, 86), Мурильо, Галан — Тапиа (Солари, 86) — Мина, Белтран (Суарес, 46), Нолито (Серви, 62) — Мендес (Гальярдо, 78), Аспас.

Гранада: Максимиано (Эсканделл, 77) — Кини, Санчес, Дуарте (Виктор Диас, 77), Тей — Милья, Гоналон (Монторо, 19), Пуэртас (Эскудеро, 77) — Соро, Суарес Чаррис, Бакка (Молина, 68).

Предупреждения: Мендес, Аспас — Пуэртас, Дуарте, Монторо, Кини, Тей, Эсканделл, Молина.