Испания

"Кельты" потерпели третье поражение подряд.

Сельта в рамках поединка пятого тура элитного дивизиона чемпионата Испании принимала на своем поле Кадис и потерпела поражение.

Гости открыли счет усилиями Лосано на 38 минуте, затем не реализовали пенальти, но Эспино все-таки удвоил преимущество Кадиса.

Сельта смогла отыграть один гол благодаря точному удару Мины, но на большее ее не хватило.

Сельта — Кадис 1:2

Голы: Мина, 65 — Лосано, 38, Эспино, 43

Сельта: Дитуро — Мальо, Мурильо, Фонтан (Мендес, 46), Галан — Денис Суарес (Нолито, 46), Солари (Бельтран, 65), Тапия, Серви (Гальярдо, 46) — Аспас, Санти Мина.

Кадис: Ледесма — Карселен, Ароян, Виктор Чуст, Эспино — Сальви Санчес (Негредо, 83), Фали Хименес (Йонссон, 72), Аларкон, Бастида (Алекс Фернандес, 72) — Собрино (Осмайич, 72), Лосано (Арсамендия, 56).

Предупреждения: Гальярдо, Тапиа, Мендес — Собрино, Ароян, Аларкон