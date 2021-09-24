Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В рамках шестого тура испанской Ла Лиги Гранада на своем поле принимала Реал Сосьедад.

Уже на девятой минуте хозяева вышли вперед благодаря голу от Санчеса, но в начале второго тайма Элустондо сравнял цифры на табло, а спустя восемь минут Мерино вывел гостей вперед. На это Гранада ответила точным ударом Мильи, но последнее слово было за "бело-голубыми", где Элустондо оформил дубль.

Обзор матча:

Гранада — Реал Сосьедад 2:3

Голы: Санчес, 9, Милья, 70 — Элустондо, 52, 86 Мерино, 60

Гранада: Луиш Машимиану, Арьяс, Херман Санчес, Дуарте, Нева (Эскудеро, 79), Гоналон, Монторо, Милья (Мончу, 79), Рочина (Бакка, 66), Мачис (Пуэртас, 24), Суарес.

Реал Сосьедад: Райан, Сальдуа (Субименди, 77), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Мерино, Гевара, Наварро (Валера, 64), Порту (Янузай, 65), Серлот (Субельдия, 76), Ойарсабаль (Лобете, 77).

Предупреждения: Суарес, Рочина, Дуарте, Арьяс, Ле Норман, Херман Санчес.