Испания

Обзор главных событий в чемпионате Испании.

7 тур Примеры подарил нам первое поражение Атлетико в чемпионате, уверенную победу Барсы над неприятным соперником, и другие любопытные события.

Атлетико сенсационно оступился в Стране Басков

Долгое время в этом сезоне "матрасники" вырывали зачетные пункты в поединках, в которых они были на волосок от неудачи, однако, как мы уже отмечали ранее в обзорах туров, рано или поздно это везение должно было закончиться. Правда, мало кто предполагал, что палачом команды Диего Симеоне выступит депрессивный аутсайдер Алавес.

Облак – Савич, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 61) – Кондогбия (Кунья, 59) – Триппьер (Корреа, 59), Льоренте (Врсалько, 74), де Пауль, Феррейра Карраско (Лоди, 59) – Суарес, Гризманн

Храбрые баски сумели открыть счет уже на 4 минуте, Рубен Дуарте выполнил точную подачу с углового на голову Виктора Лагуардию, затем сумев "засушить" игру в лучших традициях самого Атлетико, изредка стараясь огрызаться.

"Кольчонерос" старались вскрыть плотную оборону "уничтожителей бобов" и дальними ударами (как Маркос Льоренте на 27 минуте), и не только, но где-то эти выстрелы были заблокированы защитниками, где-то не хватало точности. Более того, Депортиво мог и второй забить, но Мамаду Ндиайе, обойдя Яна Облака, отправил мяч гораздо выше перекладины в середине второго тайма.

"Чоло" Симеоне решил освежить игру серией замен, однако все было тщетно. Да уж, надеемся, что это фиаско не останется незамеченным тренерским штабом действующих чемпионов Испании.

Реал и Вильярреал сыграли вничью

Вильярреал продолжает утверждать себя в статусе самой миролюбивой команды чемпионата, на сей раз, незадолго после 2:2 с Атлетико, отобрав одно очко и у злейших врагов "индейцев".

Куртуа – Вальверде, Милитао, Алаба, Начо – Асенсио (Иско, 81), Каземиро, Модрич (Э. Азар, 73) – Родриго (Камавинга, 46), Бензема, Винисиус



Рулли – Фойт (Марио Гаспар, 86), Альбиоль, Пау Торрес, А. Морено – Пино (Тригерос, 84), Парехо, Капу, Коклен (М. Гомес, 58) – Алькасер (Диа, 58), Данжума

Обе команды активно начали матч, отметившись парочкой полумоментов. Особенно остро выглядел выстрел в исполнении Арно Данжума, наносившего удар с границы штрафной площади "бланкос", который в красивейшем броске вытащил Тибо Куртуа.

На 23 минуте уже Херонимо Рулли довелось отвечать своему визави спасением собственных ворот после удара Родриго. Короче говоря, до финального свистка происходило примерно тоже самое – либо "сливочные" и "подводники" лупили мимо из неплохих позиций, либо свое высокое мастерство демонстрировали вратари.

Плюсом для Вильярреала может служить тот факт, что уж эта ничья, в отличии от битвы с Атлетико, получилась достаточно яркой и в целом заслуженной.

Ансу Фати и компания отсрочили отставку Кумана

Ничья с Кадисом рисковала лишить головы наставника "сине-гранатовых", и в случае неудачи в игре с Леванте, скорее всего, в Барселоне всерьез бы заговорили об увольнении Рональда Кумана, но разнос непростого соперника несколько снизил градус хейта. По крайней мере, пока что.

Тер Штеген – Мингеса (Араухо, 81), Пике, Гарсия, Дест (Лангле, 89) – Нико, Бускетс, Гави (Демир, 81) – Коутиньо (Пуч, 59), Де Йонг (Фати, 81), Депай

Видимо, веселая ничья с Реалом (3:3) была лишь корреляцией удачи и отменной реализации "лягушек", так как в отчетной встрече они словно изначально вышли на газон Ноу Камп с трясущимися коленками. А как иначе, если уже на шестой минуте они умудрились поставить себя в незавидное положение, заработав одиннадцатиметровый, который четким ударом в противоположный от вратаря угол реализовал Мемфис Депай. Голландцу так точно был жизненно необходим этот гол после серии упущенных моментов в Кадисе.

Не успела стрелка часов отсчитать четверть часа игры, как Барселона уже вела с разницей в два мяча. Первым результативным выстрелом в майке "кулес" отметился летний новичок из Севильи – Люк де Йонг, блестяще реализовавший выход один на один. Каталонцы продолжали давить игроков соперника, запоров парочку отменных шансов, а затем Куман принял решение выпустить ЕГО.

Долгожданное возвращение Ансумане Фати отметил голом. До этого он едва не заработал пенальти, но арбитр посчитал, что в том эпизоде не было абсолютно ничего криминального, но юного вундеркинда это нисколько не смутило, и он таки нашел свой момент, классно щелкнув из зоны подбора в ближний угол. После такого уверенного представления Рональду Куману необходимо заказать в раздевалку "блаугранас" самосвал тортильи с пивом "Estrella".

Коротко об остальных:

- Валенсия вырвала ничью у Атлетика в концовке встречи (1:1). Баски сумели открыть счет на 69 минуте после традиционного гола Иньиго Мартинеса головой после углового, немного позже вторую желтую получил Макси Гомес, но это не смутило "летучих мышей", так как Андре Маркос замкнул прострел от Гонсалу Гэдеша. Левантийцы не могут выиграть в трех встречах кряду.

- Севилья одолела Эспаньол в родных стенах (2:0). В первом тайме "нервионцы" открыли счет и в целом практически не давали сопернику шансов, однако красная карточка традиционно заряженному Томасу Дилэйни в середине второй сорокапятиминутки несколько оживил "попугаев", принявшихся клевать своего оппонента. Тем не менее забить им не удалось, а в самой концовке Рафа Мир хлестким ударом в дальний угол окончательно убил интригу в матче.

- Реал Сосьедад минимально расправился с Эльче. Сан-Себастьян владел подавляющим преимуществом, а единственный мяч забил неподражаемый Микель Оярсабаль, четко реализовавший выход один на один с Кико Касильей.

- Осасуна сотворила уже второй в этом сезоне камбэк, на сей раз в гостях у Мальорки. В этом поединке было много красивых голов и интрига до самого конца, поэтому предлагаем вам лучше самим это увидеть.

- Райо продолжает побеждать. На сей раз был повержен Кадис, в прошлом туре остановивший саму Барселону. "Пчелы" сумели трижды ужалить своего соперника, а один из мячей, четко в ближний угол, забил Радамель Фалькао.

- Хетафе после ухода Хосе Бордаласа рискует кануть в тартарары в первом же сезоне после ухода симпатичного наставника в Валенсию. Бетис убрал "горожан" с дороги без шума и пыли, отличившись по разу в обоих таймах.

- Сельта сумела дожать Гранаду в самой концовке. На 73 минуте лидер галисийцев Яго Аспас не забил пенальти, но в компенсированное ко второму тайму время Санти Мина выдал зрячую передачу на совершенно свободного Дениса Суареса, отправившего мяч в дальний угол.

Интересные факты:

- Тибо Куртуа стал одним из пяти вратарей, проведших 100 матчей на "ноль" в Ла Лиге в XXI веке.

- Реал Мадрид не смог ни разу попасть в створ ворот в первой половине домашнего матча Ла Лиги впервые с февраля 2020 года против Сельты, и впервые в первом тайме дома в соревновании с Карло Анчелотти в качестве тренера.

- Иван Ракитич – второй не европейский игрок в истории Севильи, одержавший с "нервионцами" 100 побед во всех соревнованиях после Жюльена Эскуде (128).

- Хесус Навас отдал 100-ую голевую передачу в АПЛ и Ла Лиге – 78 в составе Севильи и 22 в составе Манчестер Сити.

- Гонсалу Гэдеш принял непосредственное участие в четырех голах в последних пяти матчах Примеры (2 гола и 2 ассиста). Больше, чем у любого другого португальского игрока в этом сезоне наравне с Бруну Фернандешем (4 гола).

- Хетафе пополнил сомнительный список неудачников, начинавших сезон в элитном дивизионе с семи поражений кряду, после Расинга из Сантандера (1928/29), Сарагосы (1952/53) и Эстремадуры (1996/97).

- Виллиан Жозе стал седьмым бразильским игроком, забившим дубль за Бетис в Ла Лиге в XXI веке, последний раз подобным достижением отметился Эду, дважды расписавшийся в воротах Барселоны в марте 2008 года.

- Радамель Фалькао – второй игрок после Диего Косты (февраль 2012 года), сумевший отметиться голами в трех своих первых матчах в Примере за Райо Вальекано.

- Гол Вараздата Арояна в ворота Райо позволил установить историческое достижение, так как армяне раньше никогда не отличались мячами в элитном испанском дивизионе, тем самым став 91-ой нацией, которой это удалось.

- Гранада потеряла наибольшее количество очков среди всех коллективов Ла Лиги в этом сезоне вследствие пропущенных голов на последних пяти минутах игры (шесть).

Лучший гол 7 тура:

Коте ("тандербол" по воротам Мальорки)

Иньиго Перес (идеальный штрафной)

Иси Паласьон (неожиданный "триггер" по воротам Кадиса)

Первый гол Ансу Фати за Барселону после восстановления от травмы

Расписание тура:

Таблица: