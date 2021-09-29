Испания

Наполи не готов расставаться с игроком меньше, чем за 120 миллионов.

Нападающий итальянского Наполи Виктор Осимхен отлично начал текущий сезон. На его счету 6 голов в шести матчах в Серии А и Лиге Европы.

На фоне успешны выступлений нигерийца, в его кандидатуре заинтересовались европейские топ-клубы.

В списке кандидатов на футболиста находятся Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Манчестер Сити.

Однако руководство Наполи хоть и не хочет расставаться со своей звездой, но готово рассмотреть предложение в размере 120 миллионов евро.

Контракт Осимхена с Наполи действует до лета 2025 году. Напомним, неаполитанцы приобрели его у Лилля летом 2020 года за 70 миллионов евро.

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