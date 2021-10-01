Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках восьмого тура испанской Ла Лиги Атлетик из Бильбао переиграл Алавес со счетом 1:0.

На 9 минуте Атлетик мог выйти вперед, однако Рауль Гарсия не сумел реализовать 11-метровый удар — Пачеко отбил.

Но уже перед самим перерывом хозяева все же счет открыли. Рауль Гарсия освободился от опеки, откликнулся на передачу с фланга и головой пробил Пачеко — 1:0.

Таим образом Атлетик после победы занимает шестое место в таблице с 13 очками в своем активе. Алавес на 19 позиции.

Атлетик - Алавес 1:0

Гол: Р. Гарсия, 44

Атлетик: Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Д. Гарсия, Венседор, Р. Гарсия (Сансет, 77), Беренгер (Уильямс, 66), Уильямс, Муниаин (Саррага, 78).

Алавес: Пачеко, Агиррегабириа (Гарсия, 74), Лагуардиа, Химо Наварро, Мязга, Дуарте, Мойя, Лум (Пина, 74), де ла Фуэнте (Гвидетти, 61), Силла (Хоселу, 46), Риоха.

Предупреждения: Наварро, Венседор, Беренгер, Р. Гарсия.