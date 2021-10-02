Испания

Наставник Атлетико поделился ожиданиями от топ-матча против Барселоны.

В рамках восьмого тура испанской Ла Лиги на поле стадиона Ванда Метрополитано состоится центральная игра уик-энда в данной стране — мадридский Атлетико будет принимать каталонскую Барселону.

Атлетико — Барселона. Накануне

За несколько часов до начала встречи, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне рассказал о своих ожиданиях от предстоящей дуэли, а также высказался по поводу ситуации вокруг его коллеги по цеху, Рональда Кумана.

"Мне неинтересны слухи. У Кумана большой характер, который он проявлял уже неоднократно, поэтому я желаю ему всего наилучшего. Меня куда больше интересуют мои футболисты, чем его судьба в Барселоне, однако, я не могу не отметить, что он попал в максимально некомфортную ситуацию.

Мы, тренеры команд Ла Лиги, уважаем друг друга, поэтому я уважаю Рональда и всегда буду продолжать это делать. У Барселоны есть отличная команда и тренерский штаб, а предстоящая игра обещает стать увлекательной, поэтому мы полностью сосредоточены на подготовке к ней.

Антуан Гризманн вернулся к нам в конце прошлой трансферной кампании, но я еще не решил, где именно буду его использовать в предстоящей игре. Он может сыграть слева или справа, но будет выступать там, где принесет наибольшую пользу команде, против какого соперника мы бы не играли.

Суарес, Фелиш и Гризманн отлично взаимодействуют между собой, но у них есть альтернатива в лице Лемара, Корреа и Куньи. Я вижу энтузиазм своей команды и меня это радует, ведь самое главное, чтобы они чувствовали свою причастность к общему делу.

Посмотрим, что будет в предстоящей игре. У Барселоны и без Лионеля Месси собран отличный состав с Альбой, Дестом, Пике, Педри, де Йонгом, Фати и Дембеле. Они все — большие игроки. Я бы хотел, чтобы мы встретились на поле с той же Барсой, что и ранее", — подытожил аргентинский специалист.

Напомним, что матч Атлетико — Барселона состоится 2 октября, начало в 22:00 по киевскому времени.