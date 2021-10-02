Испания

Состоялся очередной поединок восьмого тура испанского чемпионата.

В поединке восьмого тура испанской Ла Лиги Кадис на своем поле расписал мировую с Валенсией.

Встреча закончилась без забитых мячей. После восьми игр у "летучих мышей" 12 очков и девятое место в турнирной таблице Примеры, а у Кадиса семь баллов и 14 строчка.

Кадис — Валенсия 0:0

Кадис: Ледесма — Валенсия, Ароян, Хименес (Чала, 78), Эспино — Йонссон (Чапела, 70) — Санчес, Фернандес (Кальдерон, 70), Вергара, Осмажич (Алехо, 60) — Негредо.

Валенсия: Силлессен — Фулькье, Паулиста, Алдерет (Диакаби, 60), Лато — Муса (Вальехо, 85), Васс, Гильямон (Рачич, 78), Дуро — Гедеш, Маркос (Кошта, 85).

Предупреждения: Вергара, Кальдерон, Алехо — Алдерет, Фулькье, Гильямон, Диакаби.