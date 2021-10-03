Испания

Уругвайский нападающий отметился очередным достижением.

Атлетико в рамках поединка восьмого тура чемпионата Испании обыграл Барселону с комфортным преимуществом в два мяча.

Второй гол "матрасников" забил экс-нападающий Барселоны Луис Суарес.

Таким образом, уругвайский футболист забивал всем командам чемпионата Испании, против которых играх. Барселона стала 31 из них, сообщает журналист Алексис Мартин.

Напомним, что Луис Суарес покинул Барселоны из-за решения нынешнего тренера Рональда Кумана, над которым теперь еще сильнее нависла угроза увольнения.